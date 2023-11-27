Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Образование  *не  дают  * ,    а   сами *берут*  те  ,  кто  хочет  и  может  учиться...Дурака  ,  олигофрена  или  н...80% процентов в в...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А почему же нет , пожалуйста -платите , чек предъявим посчитав и убирайтесь и из краины с полной капитуляцией  и из Е...Столтенберг назва...
  • Александр Шедный
    Лживая, лицемерная и трусливая тварь! Не он ли ещё полгода назад говорил, что всё должно решиться на поле боя?Столтенберг назва...

В защите не нуждаются: чего хотел и чего добился генсек НАТО, заявив об отсутствии «русской угрозы»

В защите не нуждаются: чего хотел и чего добился генсек НАТО, заявив об отсутствии «русской угрозы»

Как известно, важнейшим аргументом, которым США, ЕС и НАТО обосновывали широкомасштабную военную и финансовую поддержку киевского режима последние полтора года, была пресловутая «русская угроза»: дескать, если Путин разгромит и захватит Украину, то не остановится, а пойдёт дальше в Европу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх