День Кронштадтского района на выставке «Мой Петербург» состоится 23 августа

Гостей экспозиции, открытой в историческом парке «Россия – моя история», ждет праздничная морская атмосфера, посвященная Кронштадту Посетителей встретят военные моряки в парадной форме, а также аниматоры в костюмах Петра I и императрицы Екатерины.