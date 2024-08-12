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Петербургский дневник

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День Кронштадтского района на выставке «Мой Петербург» состоится 23 августа

День Кронштадтского района на выставке «Мой Петербург» состоится 23 августа

Гостей экспозиции, открытой в историческом парке «Россия – моя история», ждет праздничная морская атмосфера, посвященная Кронштадту Посетителей встретят военные моряки в парадной форме, а также аниматоры в костюмах Петра I и императрицы Екатерины.

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