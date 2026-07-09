Цена жизни: неравенство в медицине убивает онкобольных

Раковая угроза: ВОЗ прогнозирует удвоение случаев к 2050 году По данным нового доклада ВОЗ, к 2050 году число онкозаболеваний в мире может почти удвоиться, превысив текущие 20,6 млн новых случаев в год (смертность — около 10 млн).