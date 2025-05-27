Hürriyet: Фидан подтвердил готовность Турции принять новые переговоры по Украине

Руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил в Москве готовность своей страны принять новый раунд мирных переговоров по Украине и оказать любую поддержку урегулированию конфликта.
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