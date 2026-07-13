Ученые нашли «горячие точки» мегаземлетрясений в России. Карта будущих катастроф

Физики и геофизики из МФТИ, Института динамики геосфер РАН и ряда других российских научных центров создали единый каталог из более чем 40 тысяч землетрясений Курило-Камчатской зоны субдукции и нанесли на карту участки, где потенциально способны зародиться очаги будущих мегаземлетрясений с магнитудой выше 7,8.