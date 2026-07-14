Нина Останина, которая выступает против закона о домашнем насилии, теперь поддержала его

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая в последние годы последовательно борется против закона о домашнем насилии, выступила с инициативой, поддерживающей его.
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