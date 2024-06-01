В Международный день защиты детей сотрудники военно-автомобильной инспекции города Уссурийска провели информационно-пропагандистскую акцию «Автокресло – детям!»

В ходе мероприятия сотрудники ВАИ призвали водителей соблюдать правила перевозки детей, использовать ремни безопасности и вручили памятки по правильному выбору автокресел и детских удерживающих устройств.
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