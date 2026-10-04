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Татар-информ

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В Москве зверски убита бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели

В Москве зверски убита бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели

Бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели Елена Церетели убита в Москве. Фрагменты ее тела обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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