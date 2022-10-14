В Новороссийске на шоссе загорелся грузовик

В Новороссийске на шоссе загорелся грузовикНа Сухумском шоссе в Новороссийске загорелась фура. ЧП произошло накануне вечером, большого движения на дороге в это время уже не было, поэтому пожарные без труда подъехали к грузовику и начали тушение.