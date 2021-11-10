Первый компьютер Apple ушел с молотка за 400 тысяч долларов

Getty Images/Justin Sullivan Оригинальный компьютер Apple, сконструированный соучредителями фирмы Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году, был продан с аукциона в американском городе Монровия за 400 тысяч долларов (28 миллионов рублей).
Getty Images/Justin Sullivan Оригинальный компьютер Apple, сконструированный соучредителями фирмы Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году, был продан с аукциона в американском городе Монровия за 400 тысяч долларов (28 миллионов рублей).
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