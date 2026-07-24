Михаил Чаплыга: Советуют ехать из городов в село, а у тебя ни хаты, ни дров

Почему зима 2026–2027 годов рискует стать самой тяжёлой для Украины за всё время конфликта? Каким образом политическая борьба между властью и оппозицией влияет на подготовку к отопительному сезону? Почему эксперты называют следующий «Майдан» лакмусовой бумажкой для будущего политического устройства Украины? И как блокировка портов и аграрного экспорта влияет на цены на продукты в украинских магази… Читать далее: https://govorit.