Павел Грудинин поможет Геннадию Зюганову и списку его кандидатов пройти в Госдуму

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПавел Грудинин поможет Геннадию Зюганову и списку его кандидатов пройти в ГосдумуГеннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму Среди лидеров списка глава Совхоза им.Вернуться к статье3910НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ГерасименкоНе можете найти статью!? Так может потому что коммунисты уже удавили Едро? А может и не было такой статьи? Одно из двух.Ксения ФотинаА у КПРФ одна метода. 24 июня на канале "Красная линия" в рубрике "Темы дня" в числе высказывалась " парт.звезда" Н. Останина. по списку кандидатов в ГД, предложенному Президентов. Со специфической ядовитой манерой назвала известных лидеров ЕД, как людей ненавидимых народом, токсичных, начиная со спикера Володина. В этом списке была названа и В. Терешкова (?!) Телекоммунисты круглосуточно вбивают круглосуточно вбивают в зрителей уже не скрываемую ненависть к власти, Президенту Похоже, эта оппозиция теряет уже всякие ориентиры и элементарную полит. корректности. Любопытное: через час сюжет повторился и из текста Останиной фамилия В. Терешковой уже была вырезана. Перепугались ?! Или матушку уголовника, осужденного на срок 12,5 лет за убийство человека, которая ещё и возглавляет какое-то женское движение " Надежда России" вовремя одернули ?! Все-таки сравниться с первой женщиной-космонавтом, развалившей в свое время вместе с очередным бойфрендом парторганизацию Кузбасса, погрязшую в судах, проигравшую их из-за синуаций и сплетен вокруг личности А. Тулеева, не стоило бы маячить на публике даже в форме интервьюера. Другой коммунист С. Обухов, как последняя дворовая тетёха, прошелся по личности С. Шойгу, намекая на то, что тот участвовал в 1993 г. в расстреле российского парламента, но не конкретизирует, в какой же это форме.? С бегающими глазками вбросил фразу с подтекстом; - мол, ещё нужно посмотреть, какой он из себя министр обороны?...Проходит июнь ... Столько событий в этом месяце! Наверное, "светочам народного счастья" можно было бы уже как-то и выразить собственное мнение о немалых и многозначительных событиях. Ни звука! В нарезке же " Темы дня" поверхностно пройдутся о чем-то за рубежом, о событиях внутри нашей страны - с подковырками. Тут же включают свои сектанские посиделки в рубрике " Точка зрения" и понеслись фарисейские стенания о доле Грудинина, Левченко и как сытно и счастливо жилось при них...Александр Григорова кто у нас коммунисты?Владимир СергеевЯ бы из этого списка оставил троих = Грудинина , Куринного и Шаргунова.. Остальные балласт .зарабатывающий на доверии гражданbianka БелаяNew камунисты.alexanderРазве быть коммунистом сегодня привлекательно? В каких парламентах мира они еще во власти, кроме Китая, Кубы и Северной Кореи?EEugene69072"Павел Грудинин поможет Геннадию Зюганову и списку его кандидатов пройти в Госдуму"...Этот православный коммунист Зюганов уже раз использовал совхозника Грудинина в качестве помощника в выборах. И что из этого получилось? История повторяется снова. Зюганов так и ничего не понял.ИИринаИз этого получилось то ,что как только Путин увидел быстро растущую популярность Грудинина у народа перед последними "выборами Путина ", он сразу же натравил не него своих платных холуев в СМИ ,на ТВ ,в Сети ,а после "выборов "-еще и едроссов и репрессивные органы .Пермяков АлександрА клубнику в период пандемии он собрал без гастарбайтеров, или она так и сгнила. При простейшем вопросе, в одном совхозе, против которого нет западных санкций, и паника. А страна не совхоз. Аяцков был отличным председателем колхоза, а губернию не потянул. Грачев - отличным командиром дивизии, а министра обороны не потянул. Не все так просто как кажется.EEugene69072Не могли бы Вы дать ссылочку на "быстро растущую популярность Грудинина" Это когда обнаружились его вклады в зарубежных банках или когда возникли споры с местным населением по поводу земельных участков?ива тепловНужно продвигать Калашникова и Бондаренко Они популярны в народеНочной кошмарДа как вы не садитесь, не в музыканты не годитесь...)))ива тепловчто вам не нравится в действиях этих двух персон?Ночной кошмарВо первых - не популярны, во вторых-коррупционеры. А вообще я имел ввиду не конкретно этих персон, а всех кандидатов от КПРФ.ива тепловсудя по вашему ответу . всех сваливаете в одну кучу Было бы лучше если бы в ответах была конкретика С таким подходом как у Вас . то и всех тех кто состоит в партии ЕР смело можно было бы отправлять на нары а самый длительный срок дали бы президенту Так как он фактически возглавляет эту партиюНочной кошмарВообще то председатель ЕР Дмитрий Медведев. Вы ещё оказывается и политически неграмотный. А на нары сейчас отправляют и тех, и других, и прочих. Может, и вас отправят. Если поймают на нарушении законов. Только вот Путин ещё ни одного закона не нарушил, и на нары его отправить вам не удастся. Это, конечно, типичная метода большевиков и примазавшихся к ним вместокоммунистов из КПРФ, отправлять оппонентов на нары, или на погост. К счастью для России, Бог не на вашей стороне, как и большинство россиян. Так что успокойтесь, и сушите сухари. Не вам, так Грудинину с Зюгановым пригодятся...))) А судя по нынешним фракциям в Думе, КПРФ скоро вообще исчезнет с политической арены... А это вам конкретика... http://duma.gov.ru/duma/factions/ива теплов)) медведев считается председателем. . но кто правит балом? Так что кто из нас политически неграмотен . это нужно ещё разобраться)) то что написано не значит быть )) А то что Вы желаете зло другим и думаете что оно вам не возвернётся. то это зря)) если не к Вам оно вернётся. то к родным это нужно помнитьАлександр Григоровкалашникова да а вот бондаренко темная личностьива тепловвот Здесь я с вами даже как то согласен . а что вы думаете про Максима Шевченко?Александр Григоровесли коротко то это своеобразное перекати полеНочной кошмарМаразм у Зюганова прогрессирует...Семен БорисовПролетают десятилетия вместо пятилеток,а задницы в думских креслах не меняются,так что ж мы хотим,чтобы изменилось в стране?????ива тепловпрейдите на выборы и голосуйте за тех кого считаете достойнымиСемен БорисовДа уж обязательно "прейдём",не пришедшие дают +++++ недостойным!!!Александр КловоБуду голосовать за Грудинина.Александр ПоповАналогично.ива тепловЯ думаю что Вы приняли верное решение. но при этом нужно знать причину того что Вы отдаёте за него голосива тепловнужно голосовать осознано . а не за компаниюАлександр ПоповОсознанно. Я и прошлый раз за него голосовал.Александр КловоВам надо знать? Кто Вы такой?VBvladimir bedarevПока от КПРФ нет ни каких доходов. Хотя можно было бы пустить в ход старый лозунг-" Земля крестьянам! Фабрики рабочим!" И конкретную технологию управления этим хозяйством. Если народ почувствует реальный доход, то он поддержит коммунистов. Так должно Быть, А не иначе.Николай ЗайчиковА какой доход вы от коммунистов ждете если раннее голосовали за ЕР и их в Думе большинство да такое , что их одних хватает для принятия всех антинародных законов . Вот когда вы проголосуете за коммунистов тогда с них и спрашивайте и просите доходов.ива тепловпоэтому и нужно сменить эту власть на другую так как от нынешней власти в основном один вред смена власти в гос думе заставит принимать более нормальные законы Так как это будет противовесом президенту И уже антинародные законы будет труднее пропихиватьНочной кошмарНу, а кто вам мешает сменить власть? Наберите большинство в Думе, проголосуйте большинством голосов за своего президента, и будет вам счастье... А пока что живите с тем правительством, которое выбрало большинство граждан РФ. http://duma.gov.ru/duma/factions/ива тепловВот сейчас вы ответили разумно)) Поэтому и предлагаем всем что бы шли на выборы и голосовали за тех кого считают достойными А жить с нынешним правительством и президентом. не значит что их нельзя критиковать и предлагать свои решения Если У вас иное мнение и вы считаете что у нас всё в порядке. то тогда оставайтесь при своём мнении и делитесь с другимиАлександр ПотеряевТак вроде у Коммунистов было более 70 лет , что бы исполнить эти лозунги. А вот осуществились они частично , только когда коммунисты власть потеряли.Александр ПоповЧастично. это "земля и фабрики хапугам"?Александр Григоровопять сует этого жулика ...хочет на кормление посадитьВладимир ЛопатинТолько Рашкин с Грудининым смогут привести КПРФ к светлому завтра. Больше достойных у Зюганова не наблюдается.🤪Комментировать
Свежие комментарии