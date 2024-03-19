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Названо самое популярное у россиян направление для перелетов в праздники в мае

Названо самое популярное у россиян направление для перелетов в праздники в мае

Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники, сообщили «Известиям» 19 марта аналитики «Яндекс Путешествий», которые выяснили, куда собираются поехать россияне с 29 апреля по 13 мая 2024 года.

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