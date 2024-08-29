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"Очень много погибших", скорых приехало — десятки: Подполье заявило об уничтожении пункта временной дислокации в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковчан сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Харькове.

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