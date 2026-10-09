Премьер Черногории Спайич подтвердил задержание главы проекта «Рыбарь» Звинчука

Информация о задержании в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука соответствует действительности.
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