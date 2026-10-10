FT: около 50 человек пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда

Около 50 человек пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда, пишет Financial Times. «По словам человека, знакомого с ситуацией, в ближайшую больницу поступило около 50 раненых, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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