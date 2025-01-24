Пленный рассказал об избиении украинскими военкомами женщин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во Львове избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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