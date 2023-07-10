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В ДК Миллеровского района прошел праздничный концерт, посвященный Дню любви, семьи и верности

В ДК Миллеровского района прошел праздничный концерт, посвященный Дню любви, семьи и верности

После просмотра видеоролика «Семья-это целый мир» и гимна семьи в исполнении Дарьи Лудановой гостей, собравшихся в зале, тепло поприветствовал заместитель главы администрации Миллеровского района по социальным вопросам Михаил Михайлович Гуснай.

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