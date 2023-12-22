ВТБ может выплатить в 2026 году до 80 млрд рублей дивидендов

Второй по величине банк в стране — ВТБ обсуждал с наблюдательным советом первую выплату дивидендов после многолетнего перерыва — в 2026 году на это он может направить до 80 млрд рублей, рассказал первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов.
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