Имам Севастопольской соборной мечети — о вере, надежде и единстве в непростые времена

Как ислам помогает справляться с негативом и профессиональным выгоранием? Чем отличается здоровая тревога от греховного отчаяния? И почему вера в предопределение не должна лишать человека надежды и воли к действию? Эльвина Зарипова обсудила эти вопросы с имамом Севастопольской соборной мечети Эдемом Асановым.