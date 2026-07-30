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Вести Севастополь

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Имам Севастопольской соборной мечети — о вере, надежде и единстве в непростые времена

Имам Севастопольской соборной мечети — о вере, надежде и единстве в непростые времена

Как ислам помогает справляться с негативом и профессиональным выгоранием? Чем отличается здоровая тревога от греховного отчаяния? И почему вера в предопределение не должна лишать человека надежды и воли к действию? Эльвина Зарипова обсудила эти вопросы с имамом Севастопольской соборной мечети Эдемом Асановым.

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