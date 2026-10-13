Рябков: Россия не пойдёт на уступки Украине ради дизельной сделки с США Москва не собирается идти на уступки Киеву ради дизельной сделки, наоборот, выступает за давление на Украину, потому что иначе переговоров не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-премьер Брита...
- Назван последний ...
- Назван последний ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым