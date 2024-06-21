После успешного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам США пустились по его следам и решили сразу же направить в Ханой своего человека.
Американцы пустились по следам Путина. В Ханой отправлен специальный визитёр
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Дипломат проведёт переговоры чтобы подчеркнуть приверженность США реализации американо-вьетнамского стратегического партнёрства и сотрудничеств. И куда Вьетнам подастся что бы ему не оказаться на перепутье, и не сделать ошибки покажет время!
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Америка бы вообще заткнулась и сидела тихо, после того что она сотворила во Вьетнаме!!!!
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12 час.
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