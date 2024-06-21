Американцы пустились по следам Путина. В Ханой отправлен специальный визитёр

ГБ

Геннадий Бережнов

Дипломат проведёт переговоры чтобы подчеркнуть приверженность США реализации американо-вьетнамского стратегического партнёрства и сотрудничеств. И куда Вьетнам подастся что бы ему не оказаться на перепутье, и не сделать ошибки покажет время!