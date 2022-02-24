Выборный: многие украинцы поддерживают позицию России

Жители Украины, которые разбираются в ситуации, в том числе военнослужащие, поддерживают позицию России, сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя решение президента Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе.
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