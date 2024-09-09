Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера

За свою карьеру, начавшуюся 43 года назад с эпизода в "Шоу Косби", он стал настоящей иконой комедии. Его фильмография насчитывает множество успешных проектов, но сегодня мы вспомним пять лучших фильмов с его участием.
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