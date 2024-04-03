Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир" из-за введенных США санкций.—-Объем средств, перечисленных гражданами из России в Киргизию 2023 году, составил $2 млрд 531,5 млн.

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Комментарии
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Балу -
В основном - киргизов и армян...)))
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4 час.
Балу -
Пора киргизам собираться домой... А для начала заблокировать карты киргизских банков... Да и других стран тоже... А за перевод с карты импортного банка с территории России в другую страну брать налог процентов 10-15 от суммы перевода...
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4 час.
Татьяна Леухина
Массово выслать всех работников этих стран из России и не заискивать перед этими бывшими республиками. Гнать в шею и приползут на коленях к России!
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52 мин.

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