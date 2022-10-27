Экс-сотрудник Белого дома Робертс объяснил, как Путин обвел США вокруг пальца в вопросе Крыма

Президенту России Владимиру Путину удалось обвести США вокруг пальца в ситуации с Крымом. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
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