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GSMArena: пользователь Reddit смог купить Samsung Galaxy Buds 3 Pro до анонса

GSMArena: пользователь Reddit смог купить Samsung Galaxy Buds 3 Pro до анонса

За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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