GSMArena: пользователь Reddit смог купить Samsung Galaxy Buds 3 Pro до анонса

За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .