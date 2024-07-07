GSMArena: пользователь Reddit смог купить Samsung Galaxy Buds 3 Pro до анонса

За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные…За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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