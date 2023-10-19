Россия начала подготовку к заседанию в Пхеньяне Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне в четверг, 19 октября, заявил, что Россия начала работу по подготовке к X заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в столице КНДР, – сообщается на сайте МИД РФ.