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В Красноярском крае погибли четыре человека в ДТП при столкновении автобуса с автомобилем

В Красноярском крае погибли четыре человека в ДТП при столкновении автобуса с автомобилем

По предварительной информации, в автобусе находилось 15 пассажировЧетыре человека погибли в результате ДТП на юге Красноярского края, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

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