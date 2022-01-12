В Красноярском крае погибли четыре человека в ДТП при столкновении автобуса с автомобилем

По предварительной информации, в автобусе находилось 15 пассажировЧетыре человека погибли в результате ДТП на юге Красноярского края, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
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