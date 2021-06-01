Об интригующих подробностях про Службу безопасности Сбербанка

Какая интересная у людей жизнь, однако! Имеется в виду у тех, кто названивает незнакомым людям на мобильные телефоны и представляется непременно старшим специалистом или старшим техническим специалистом «Службы безопасности Сбербанка».
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