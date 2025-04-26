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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о 3:2 с «Махачкалой»: «Краснодар» понимал, что выиграть можно только на характере. Не хочу упоминать слово «чемпионство». Что будет в мае — увидим»

В пятницу «быки» победили на выезде махачкалинское «Динамо» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ, доигрывая матч в меньшинстве из‑за удаления Диего Косты.

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