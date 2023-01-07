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Автогол на 93-й, обводящий удар Чурриа, мяч Лаутаро после привоза: смотрите видеообзор матча «Монца» – «Интер»

Смотрите видеообзор матча Серии А «Монца» – «Интер» (2:2). Счет в игре открыл Маттео Дармиан на 10-й минуте.

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