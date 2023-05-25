В Узбекистане построят производство олефинов из метанола

Производство олефинов из метанола будет построено в Узбекистане на базе технологии МТО (газохимический комплекс на базе технологии Methanol to Olefin) производящей технические газы американской химической компанией Air Products and Chemicals, сообщает 25 мая пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.
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