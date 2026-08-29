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«Я это всё не афишировала»: Ирина Пинчук рассекретила тайное замужество с Саламбеком Мартазановым

«Я это всё не афишировала»: Ирина Пинчук рассекретила тайное замужество с Саламбеком Мартазановым

Ирина Пинчук официально объявила о повторном браке. Избранником 31-летней знаменитости стал предприниматель Саламбек Мартазанов, союз с которым был заключён по мусульманскому обряду никях.

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