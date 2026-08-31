КПРФ предлагает давать терапевтам квартиры за стаж от 10 лет

КПРФ предлагает внедрить дополнительную меру поддержки медицинских работников первичного звена и предоставить им возможность приватизировать жилье при условии, если терапевт проработал 10 и более лет в государственной или муниципальной больнице.
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Так сейчас в поликлиниках России большинство врачей выходцы из республик Средней Азии.