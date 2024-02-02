Военкор Коц: Бойцы России выбили ВСУ из «Царской охоты» в Авдеевке

Военный журналист из издания “КП” Александр Коц раскрыл информацию о специальной операции, проведенной российской армией, в ходе которой был успешно захвачен укрепленный район “Царская охота” на юго-востоке Авдеевки.
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