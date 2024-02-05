Пленный солдат ВСУ рассказал о насильной мобилизации: "Загнали силой, как скот"

Пленный военнослужащий ВСУ Федор Дыбиц рассказал, что его насильно мобилизовали в украинскую армию, после чего отправили на обучение в Испанию, где психологи настраивали украинских солдат на "победу над Россией".
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