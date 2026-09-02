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Воронежские новости

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Минпросвещения опубликовало рекомендации графика каникул для воронежских школ

Минпросвещения опубликовало рекомендации графика каникул для воронежских школ

Осенью школы предлагают закрывать на каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимой — с 31 декабря по 10 января, а весной — с 27 марта по 4 апреля.

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