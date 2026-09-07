Оценена вероятность распространения чумы в России

Эксперт Павел Волчков в беседе с 360.ru рассказал, есть ли риск распространения бубонной чумы по российским регионам после того, как на границе с РФ проснулся очаг этой смертельно опасной болезни.
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