ЕС вознамерился перекрыть России экспорт алмазов

Глава европейской дипломатии рассказал о содержимом 12-го пакет санкций ЕС против России.По словам Жозепа Борреля новые рестрикции Евросоюза, которые должны быть приняты уже в эту среду, коснутся физлиц и экспорта алмазов из России.