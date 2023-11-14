ЕС вознамерился перекрыть России экспорт алмазов

Глава европейской дипломатии рассказал о содержимом 12-го пакет санкций ЕС против России.По словам Жозепа Борреля новые рестрикции Евросоюза, которые должны быть приняты уже в эту среду, коснутся физлиц и экспорта алмазов из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии