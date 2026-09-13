Making The World Great One Nation At A Time Authored by J.B. Shurk via American Thinker, What we call "globalism" has been on the march for eighty years.
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