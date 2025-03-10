SpaceX опубликовала самые зрелищные моменты восьмого испытательного полета Starship

Восьмой полет Starship, момент старта / © SpaceX Основное внимание, конечно, уделено третьему в истории успешному возвращению на стартовую площадку SuperHeavy, а не печальным кадрам гибели верхней ступени Starship.
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