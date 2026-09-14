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Аргументы недели

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Россия за неделю: статистические отчёты, дефляция и бюджетный дефицит

Россия за неделю: статистические отчёты, дефляция и бюджетный дефицит

Минувшая неделя запомнилась серией статистических отчётов от разных ведомств. По данным официальной статистики, во втором квартале 2026 года граница бедности в целом по стране составила около 17,8 тыс.

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