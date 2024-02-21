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NYT: в ВСУ рассказали, сколько бойцов попали в плен в Авдеевке

NYT: в ВСУ рассказали, сколько бойцов попали в плен в Авдеевке

Украинские военные рассказали о значительных потерях при отступлении из Авдеевки. До 1000 солдат Вооруженных сил Украины были взяты в плен или числятся пропавшими без вести, пишет в среду, 21 февраля, газета The New York Times (NYT).

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