В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», который проводится в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.
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