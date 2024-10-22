К великому сожалению, возникший после нападения боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещено в РФ) на Израиль 7 октября 2023 года новый кризис на Ближнем Востоке не только продолжается, но и имеет тенденцию к расширению как по географии, так и по масштабам насилия.