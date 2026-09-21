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Канадский профессор заявил, что Зеленский копирует модель Геббельса

Канадский профессор заявил, что Зеленский копирует модель Геббельса

Владимир Зеленский выстроил украинскую информационную политику по модели нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса.

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