Устойчивое развитие: группа компаний «Южуралзолото» определила приоритеты развития

Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК») определила приоритеты устойчивого развития, которые включают такие важные аспекты, как защиту окружающей среды и социальные программы.
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