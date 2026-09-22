Дмитрий Турсунов: «Просто комедия, до чего скатились турниры WTA 500»

Дмитрий Турсунов высказался об уровне турниров WTA 500. «Кто-нибудь мне может объяснить, как 101-я [ракетка мира] Селехметьева играет турнир WTA 125, когда 165-я Прозорова в основе пятисотника (на самом деле, Прозорова 180-я ракетка мира – Спортс’‘)?! Это просто комедия, до чего скатились турниры WTA 500.