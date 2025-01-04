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Транспортная Инициатива

1 подписчик

В одном видео горе и радость краснодарцев: - очередной провал на ул. Московской, который огораживают забором, и остановленное трамвайное движение, которое до сих пор не восстановили.

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